Domani, 24 dicembre, alle ore 15 si terranno i funerali di Flavio Di Carlo, l'uomo vittima dell'incidente di ieri sera a Posta Fibreno in via Tagliata. Erano le 18.30 di un venerdì che doveva anticipare i giorni di festa, invece la tragedia. Domani in tanti lo saluteranno per l'ultima volta presso la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Posta Fibreno. Nel manifesto funebre si legge "non fiori, ma opere di bene". La salma sarà trasferita, dopo la Santa Messa, al cimitero di Alvito. Il sindaco Adamo Pantano esprime condoglianze alla moglie e all'intera famiglia. Era un burlone, uno che amava stare tra la gente, tra i clienti che erano suoi amici. Così lo ricordano in molti. Era conosciuto perché gestiva un'attività lungolago a Posta Fibreno.