Una tragedia a pochi giorni dal Natale. Incidente mortale ieri mattina nel territorio di Giuliano di Roma, in Via per Ceccano.

La vittima è Rosa Cerroni, 73 anni. Per la pensionata, residente in via San Sebastiano a Ceccano, non c'è stato nulla da fare. I tentativi di soccorso del personale medico sono stati inutili. Lo scontro è avvenuto tra una Toyota Aygo, condotta dalla donna, e una Fiat Panda guidata da un settantatreenne di Giuliano di Roma. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e la polizia locale di Ceccano per la viabilità.

La notizia della morte di Cerroni si è diffusa poco dopo in città, destando tanto dolore e incredulità. Era molto conosciuta e stimata.

La ricostruzione

Una notizia a pochi giorni dal Natale che ha scosso la comunità.

Lo scontro mortale, al vaglio dei militari, si è registrato intorno alle 11 nel territorio di Giuliano di Roma, al confine con Ceccano. Dopo l'impatto con la Fiat Panda, la donna con la Toyota è finita contro un muro. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza.

I medici hanno fatto il possibile, ma per la pensionata non c'è stato nulla da fare. Non si esclude che possa essere stata colta da un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro.

Il cordoglio

La notizia dell'incidente in cui ha perso la vita la settantatreenne di Ceccano, poco dopo si è diffusa nella zona dove abitava, in via San Sebastiano, alla periferia di Ceccano.

La donna era molto conosciuta e stimata.

Per anni ha svolto il ruolo di segretaria a Ragioneria a Ceccano.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia della ceccanese. Si attende, ora, di portare l'ultimo saluto a Rosa Cerroni.