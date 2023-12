Auto si ribalta sull'Autostrada del Sole e finisce ai margini della carreggiata. L'incidente si è verificato intorno alle 14 in direzione nord, nel tratto tra Ferentino e Anagni, poco distante dall'uscita del casello di Anagni. Sul posto gli agenti della polizia stradale sottosezione A1 per i rilievi di rito e il personale medico per soccorrere i feriti. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.