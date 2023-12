Alla vigilia del Natale riapre a due corsie il traffico sulla Casilina all'altezza del tornante della Forcella.

Da giovedì sera, l'impresa che sta curando l'intervento per la sistemazione del dissesto idrogeologico nel tratto di strada al confine tra Frosinone e Torrice, ha tolto il restringimento di carreggiata dal cantiere che aveva imposto l'istituzione del traffico alternato con il semaforo.

Buone notizie, dunque, per gli automobilisti che transitano nella zona e che, in questi mesi, hanno sopportato i disagi di un traffico decisamente più sostenuto soprattutto nelle ore di punta, la mattina da Torrice verso Frosinone e nel pomeriggio, in direzione opposta.

«L'intervento di palificazione e sistemazione del dissesto idrogeologico è terminato», annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Retrosi. Il lato destro della strada per chi proviene dal capoluogo, in queste settimane, è stato rafforzato con una palificazione in modo da arginare lo smottamento che ha provocato non pochi problemi con un pericoloso avvallamento dell'asfalto. «Il progetto adesso proseguirà per togliere la gobba e asfaltare la strada», conclude l'assessore.

Ai primi di ottobre era stato istituito il traffico alternato regolato con un semaforo. E soprattutto i primi giorni si erano registrate file interminabili. Per aiutare a far defluire il traffico il Comune ha anche invertito il senso di marcia in via delle Oreadi dove adesso si circola in discesa (e molti non sapendo della riapertura della carreggiata la utilizzano ancora) e non più in salita come era prima dell'apertura del cantiere.