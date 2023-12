Patrizio Margani di Balsorano e Antonio Alonzi di Sora sono le vittime dell'incidente avvenuto ieri sera sulla superstrada Sora-Avezzano. Un frontale tra due vetture, una Fiat Punto e una Ford Fiesta. In codice rosso la moglie di Alonzi. Entrambi romani ma domiciliati a Sora.

Una tragedia per due famiglie a pochi giorni dal Santo Natale. Sangue e disperazione sulla superstrada che collega il Lazio all'Abruzzo. Sul posto ad arrivare il personale medico dell'ospedale Santissima Trinità di Sora che ha trasferito la donna al nosocomio ciociaro per le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, inoltre, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di Sora e di Avezzano.

Due comunità colpite da notizie che sono arrivate in momenti diversi. La prima notizia legata al decesso del ragazzo di 39 anni di Balsorano. Margani lascia tre figli e una famiglia distrutta dal dolore. Dopo alcuni minuti è iniziata a circolare la notizia di un altro deceduto. Il nome è di Antonio Alonzi. Grande sgomento per l'Arma dei carabinieri. L'uomo, di 65 anni, era consigliere nella sezione di Sora dell'associazione carabinieri in congedo. Una divisa che l'uomo vestiva con onore ed orgoglio; presenziava a tante manifestazioni e tutto il sodalizio si stringe al dolore dei familiari e ricorda lo spirito gentile e nobile del loro socio tragicamente scomparso mentre viaggiava in auto, direzione Sora, con la moglie, trasportata all'ospedale di Sora in codice rosso.

I corpi dei due uomini ieri sera sono stati posti nella camera mortuaria del nosocomio sorano. L'ex carabiniere, luogotenente in pensione, proprio domani avrebbe festeggiato il suo compleanno. Notizie che a pochi giorni dal Santo Natale lasciano un velo di tristezza a tutta la comunità e anche a chi non conosceva direttamente le persone coinvolte. La superstrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e per rimuovere le autovetture distrutte dal violento impatto.

I mezzi sono stati sequestrati e custoditi nel deposito giudiziario in provincia de L'Aquila. Saranno le forze dell'ordine, intervenute per i rilievi, a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sulla Sora-Avezzano, che ha spezzato la vita di due uomini. Un venerdì sera, a due giorni dal Natale, di sangue e tragedia.