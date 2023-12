Torna l'incubo delle bande in azione a Cervaro e nelle zone limitrofe, torna il tam tam social con la paura che corre di chat in chat. Le segnalazioni alle forse di polizia sono sempre la prima doverosa cosa da fare, ma l'allarme lanciato dai cittadini rappresenta un'altra arma nelle mani di militari e polizia per poter "disegnare" gli spostamenti dei ladri quasi in tempo reale. E capire anche gli obiettivi più sensibili.

Nella serata di giovedì la zona Piternis, a Cervaro, è stata la più "visitata" con un incontro «ravvicinato con questi gentiluomini» hanno scritto alcuni cittadini sui social.

Ecco che il comitato "Foresta in Comune" sta per lanciare una raccolta firme per chiedere maggiori unità di forze dell'ordine sul territorio, come deterrente ai troppi ladri senza scrupoli.

Purtroppo il fenomeno non accenna a diminuire. Di recente i malviventi avrebbero raggiunto un'abitazione a Porchio e si sarebbero intrufolati dal balcone ma uno dei proprietari di ritorno a casa avrebbe fatto saltare i loro piani, mettendoli in fuga. Purtroppo non un caso isolato: in questo periodo a Cervaro come in molte altre località del Cassinate i furti in abitazione - tra tentati e riusciti - raggiungono sempre cifre stellari.