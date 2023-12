Incidente tra una moto da cross e un furgoncino. Soccorsi in zona Selva a Sora. Alla guida del mezzo a due ruote un ragazzo di diciassette anni che dopo l'impatto era cosciente. Il giovane è stato trasferito in ambulanza all'ospedale "Santissima Trinità" di Sora per le cure del caso. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico per permettere le manovre di soccorso.