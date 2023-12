Nella giornata di ieri, il questore della provincia di Frosinone Domenico Condello ha disposto un imponente servizio operativo della polizia di stato per lo svolgimento di un'attività di controllo straordinario del territorio, denominata ad "Alto Impatto", che ha interessato la città di Frosinone e le zone limitrofe con la finalità di garantire maggiori livelli di sicurezza nelle aree considerate a rischio.

Oltre al personale della questura hanno operato equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio, gli specialisti della stradale e della polfer, che hanno effettuato controlli nei rispettivi ambiti di competenza. Sono stati effettuati posti di controllo in diversi punti strategici della città, nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle attività delinquenziali, attenzionando altresì le maggiori arterie viarie, spesso utilizzate come vie di fuga dopo la commissione di reati di natura predatoria.

Nel corso dell'attività è stato intercettato e bloccato il conducente di una vettura che, alla vista della pattuglia della polizia di stato, aveva repentinamente rallentato la marcia. Dopo un immediato e approfondito controllo, all'interno del veicolo è stata trovata sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un quantitativo di oltre 100 grammi.

Dopo una perquisizione domiciliare in casa dell'uomo è stata trovata altra sostanza stupefacente e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Per la persona fermata è scattato l'arresto.

I controlli hanno riguardato anche la zona denominata "Casermone", interessata da fenomeni di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul posto è stato fermato un soggetto, con diversi precedenti di polizia, il quale è risultato destinatario di un ordine di esecuzione pena. Pertanto è stato arrestato e associato alla locale casa circondariale. Infine, è stato liberato e riconsegnato alla legittima proprietà Ater un appartamento, occupato abusivamente da tre uomini.

Durante l'operazione sono state identificate 400 persone, di cui una settantina con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di circa 100 veicoli, con l'emissione di 10 contravvenzioni al codice della strada.