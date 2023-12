Incidente mortale in via per Ceccano nel territorio di Giuliano di Roma. La vittima è R.C. 73 anni di Ceccano. La donna era alla guida di una Yaris che si è scontrata con un'altra auto guidata da un uomo. Per la ceccanese ogni tentativo di soccorso del personale medico è stato vano. Sul posto oltre agli operatori del 118 sono arrivati i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 11.30.