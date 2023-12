Nessun rientro in fabbrica entro l'undici gennaio. Per preparare la fabbrica cassinate al... futuro servirà più tempo del previsto. Molto più tempo. L'inizio della produzione - per ora - è spostata al 18 gennaio. Dunque, oltre un mese di vacanze forzate per le tute rosse che restano al di là dei cancelli. Al di qua ci sono altrettante maestranze che stanno smontando l'intera linea del montaggio per preparare l'esordio della Stla Large che dovrà ospitare i modelli elettrici di Maserati (marzo 2024 per il Grecale) e di Alfa (inizio 2025 per il nuovo Stelvio, seguirà Giulia).

Nello specifico, la festività del santo patrono ricorrente il 23 gennaio, verrà anticipata al giorno 8 gennaio 2024 con conservazione di tutti i benefici.

«La ripresa produttiva - recita la comunicazione indirizzata agli operai - è stata così riprogrammata: l'avviamento degli impianti ci sarà lunedì 15 gennaio. L'inizio della produzione, giovedì 18 gennaio.

Mirko Marsella, segretario provinciale Fim Cisl è chiaro: «Non è una notizia positiva quella relativa allo slittamento ma quando ci sono lavori così complessi come quelli che si stanno svolgendo all'interno del reparto montaggio per inserire le nuove linee della Stla Large possono succedere imprevisti tecnici».

Il territorio

Le ansie nel territorio aumentano sempre di più. Erano partite dalla notizia della vendita di alcune porzioni interne dello stabilimento (compresa la storica palazzina) per poi arrivare alla lucida consapevolezza che lo stabilimento viaggia su un doppio binario: da una parte la trasformazione del sito in un hub del lusso di caratura mondiale, dall'altra la consapevolezza che il personale dipendente calerà ancora e che le speranze economiche del territorio dovranno dirottarsi altrove.