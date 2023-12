Urta contro la colonnina del gas e, invece di fermarsi e contattare gli enti competenti, fugge.

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri al Giglio di Veroli, all'altezza dell'intersezione di ponte Vasagalli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e gli agenti della polizia locale per le operazioni di viabilità e per tutti gli accertamenti per cercare di risalire al responsabile.

La ricostruzione

Un forte odore di gas ha allarmato i residenti del Giglio. È stato avvertito poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 14. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un mezzo pesante abbia urtato contro la colonnina di gas.

Il conducente però, dopo il danno, non si è fermato ed è fuggito.

Subito sono stati contattati i vigili del fuoco che sono intervenuti per la messa in sicurezza e per evitare che la situazione potesse degenerare. Sul posto sono arrivati, inoltre, gli agenti della polizia locale di Veroli, coordinati dal comandante Massimo Belli, per la viabilità e per avviare gli accertamenti utili a identificare il mezzo che ha urtato contro la conduttura e poi si è dileguato.

I disagi

Diversi i disagi ai cittadini e grande lo spavento. Ripercussioni anche al traffico veicolare; tra l'altro a quella ora sono stati numerosi i veicoli in transito anche per l'uscita da scuola degli alunni dai plessi del Giglio di Veroli.

Il forte odore di gas, come detto, ha creato disagi per diverse ore ai residenti della zona alla periferia della città ernica.