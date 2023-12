L'incremento generalizzato dei prezzi che sta coinvolgendo tutti i settori si abbatte anche sulle rette dell'asilo nido di Pontecorvo.

La giunta comunale ha approvato, nei giorni scorsi, il tariffario per l'anno 2024 determinando i costi che i cittadini dovranno sostenere qualora decidano di aderire al servizio. Nel corso di questa approvazione sono state determinate una serie di variazioni.

Quasi tutte le attività rimarranno invariate, ma per alcune di esse si è proceduto a una modifica.

Così come precisato dalla giunta, nell'apposito atto deliberativo, al fine di «mantenere un'adeguata qualità dei servizi erogati in considerazione dell'aumento del costo di gestione dei medesimi, si rende necessario modificare le tariffe relative al servizio di mensa scolastica per la scuola elementare e le rette dell'asilo nido». L'incremento generalizzato che sta mettendo a durissima prova i bilanci di Comuni, aziende e famiglie si abbattono anche sulla retta dell'asilo.

Le modifiche

Per quanto riguarda il servizio di mensa per la scuola elementare il costo per ventidue pasti oscillerà, a seconda della fascia di reddito Isee di appartenenza, da un minimo di 66 euro a un massimo di 100 euro. Per l'asilo nido comunale, invece, il costo del servizio varierà da un minimo di 180 euro al mese a un massimo di 370 euro al mese. Anche in questo caso la retta mensile sarà determinata in base alla fascia Isee di appartenenza e, proprio in questo caso, sono stati cambiati gli scaglioni che passano da quattro a cinque.

Altra modifica è stata introdotta anche per il servizio di trasporto scolastico a supporto.

In questo caso il costo è stato ridotto, la tariffa mensile passa da 20 a 15 euro.

Previsti anche una serie di sgravi per le famiglie che si trovano in condizioni di particolare difficoltà, ma anche per quelli che hanno più figli che usufruiscono del medesimo servizio.

Nessuna variazione è stata disposta per i servizi relativi alla mensa per la scuola dell'infanzia, al servizio di trasporto scolastico e per l'utilizzo degli impianti sportivi.