Il giorno tanto atteso è arrivato: domani sarà finalmente riaperta alla viabilità la superstrada Cassino-Sora, chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo di Atina e Sant'Elia Fiumerapido in seguito alla caduta di massi dello scorso 5 novembre. Una situazione che ha arrecato fortissimi disagi alla circolazione trattandosi di uno dei principali collegamenti con la regione Abruzzo.

«Pochi giorni fa - ha dichiarato ieri pomeriggio l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli - mi sono recato sul cantiere accompagnato dai tecnici e responsabili di Anas per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Oggi finalmente posso affermare con soddisfazione che, anche grazie al costante lavoro di collaborazione istituzionale, la tabella di marcia è stata pienamente rispettata.

Un risultato atteso e dovuto per consentire il ripristino della normale viabilità, in ordinarie condizioni di sicurezza, lungo un tratto fortemente trafficato e più volte interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, fattore questo che deve farci ragionare su quanto sia importante intervenire sulla materia in un'ottica di tutela preventiva. Ringrazio l'Anas e i sindaci della Valle di Comino per la collaborazione dimostrata in questi mesi». Ha concluso.

Il giorno della frana tanta è stata la paura per una tragedia sfiorata. Massi finiti sulla carreggiata in un momento in cui nessun automobilista era di passaggio in quel preciso punto. Immediata la chiusura e i percorsi paralleli che hanno aumentato i tempi di percorrenza. Dubbi su una riapertura celere ma, grazie alla collaborazione tra istituzioni, i più scettici sono stati smentiti. E, come promesso, prima di Natale si tornerà a transitare.