Mobilità, ambiente, piste ciclabili, Brt e digitalizzazione. Il percorso è stato intrapreso e il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli non ha intenzione di tornare indietro. E un'attenzione particolare per gli eventi che il Comune continua ad organizzare soprattutto in occasione delle giornate ecologiche. Il primo cittadino questa mattina a Palazzo Munari ha fatto il punto sul bilancio amministrativo dell'anno che sta per concludersi. «Adesso guardiamo al nuovo anno che sta per iniziare - ha detto Mastrangeli - Chiediamo più fiducia nei cittadini per il lavoro che stiamo portando avanti».