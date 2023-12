Buone notizie per i genitori che lavorano nella Asl Frosinone: è prevista l'apertura di due asili nido aziendali, dedicati alle famiglie dei dipendenti dell'Azienda sanitaria, nelle sedi dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone e del "Santa Scolastica" di Cassino. La Regione Lazio ha, infatti, annunciato il finanziamento di due progetti, frutto della stretta collaborazione tra la Asl e l'Azienda di servizi alla persona Asp Frosinone, per la realizzazione di queste strutture.

Il progetto, nato da una proficua collaborazione tra i due enti, ha una storia che affonda le radici nel tempo e che è indirizzata, con unità d'intenti di tutti gli attori coinvolti, a migliorare il welfare dei lavoratori. Tale iniziativa, infatti, risponde alla volontà di promuovere la conciliazione tra lavoro e vita familiare, sottolineando il ruolo cruciale dell'Asp Frosinone nel contesto sociale della comunità.

Il commissario straordinario della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti, ha espresso il suo sostegno all'iniziativa, mettendo a disposizione i locali in cui, dopo i lavori di ristrutturazione, saranno attivati i due asili, e ha sottolineato l'importanza di tali progetti per il miglioramento delle condizioni di vita dei dipendenti. «L'umanizzazione delle cure passa anche attraverso il benessere organizzativo degli operatori – ha sottolineato – In un'ottica di equità di genere, l'asilo aziendale consentirà ai genitori di coniugare le aspirazioni professionali con gli affetti più importanti per i figli. In questo modo non saranno costretti a impegnative corse contro il tempo per accompagnare e riprendere i bimbi da nidi o asili magari lontani dalle proprie abitazioni – ha proseguito – Non meno importante sarà l'ammissione dei bimbi alle strutture che prevederà importi giusti e sostenibili per le famiglie dei lavoratori della Asl di Frosinone. Si tratta di un passo importante dedicato a tutte le famiglie della nostra Azienda. "Insieme si può". Questo il nostro slogan – ha concluso il commissario – e i progetti approvati dalla Regione Lazio ne sono la prova».

A esprimere soddisfazione per l'opportunità offerta dalla Regione Lazio anche il presidente di Asp Frosinone, Gianfranco Pizzutelli: «La creazione di asili nido aziendali rappresenta un passo avanti fondamentale per migliorare la qualità della vita dei lavoratori – ha dichiarato – in particolare degli operatori della sanità. In quest'ottica, Asp Frosinone conferma il suo impegno nel sociale, contribuendo attivamente a iniziative che promuovono il benessere della nostra comunità. Ringraziamo l'assessore Massimiliano Maselli per aver portato a conclusione questo processo – ha aggiunto – Questo finanziamento non solo renderà più agevole il bilanciamento tra lavoro e famiglia, ma rafforzerà anche il nostro legame con la comunità che serviamo. Siamo pronti a contribuire pienamente per assicurare che questi asili diventino luoghi accoglienti e sicuri per tutti i bambini».

Il presidente Pizzutelli ha inoltre espresso il suo ringraziamento al direttore generale e all'intera struttura dell'Asp per l'instancabile attività svolta nell'ambito di questo progetto. «La dedizione e l'impegno della direzione e del personale sono stati fondamentali per il successo di questa iniziativa – ha commentato – I progetti per la realizzazione degli asili nido aziendali sono stati presentati dall'Asp Frosinone nei mesi scorsi, e l'approvazione del finanziamento arriva in tempo per portare un messaggio positivo e concreto durante le festività natalizie».

Pizzutelli, soddisfatto del buon esito della fruttuosa cooperazione tra gli enti, ha infine sottolineato: «Asp Frosinone, impegnata nel promuovere il benessere dei cittadini e nel giocare un ruolo attivo nella comunità, considera questa collaborazione con la Asl di Frosinone come un esempio tangibile di come sinergie tra enti possano portare a risultati che beneficiano l'intera comunità».