Sono state poco meno di 4 milioni e 200.000, per la precisione 4 milioni 198.767, le chiamate giunte al Numero unico di emergenza, più semplicemente il 112, del Lazio nel corso di quest'anno, alla data del 17 dicembre. Nella sola area di Roma e provincia, che comprende 121 comuni, la Centrale unica regionale ha ricevuto, fino alla stessa data, 3 milioni 279.851 chiamate, di cui quasi 2,3 milioni sono state chiamate filtrate o non inoltrate e 990.000 quelle invece inoltrate poi a carabinieri, polizia di Stato, polizia stradale, emergenza sanitaria, capitaneria di porto, vigili del fuoco, polizia locale e anche al soccorso alpino e speleologico.

Sono oltre 5 milioni le persone al giorno presenti nel bacino di utenza della Centrale unica regionale 112 di Roma. I dati sono stati diffusi nel corso della presentazione del report 2023 nella Sala Tirreno della Regione Lazio, cui hanno preso parte il presidente Francesco Rocca con l'assessore regionale con delega alla sicurezza, Luisa Regimenti.

Due minuti e 19 secondi. È questo il tempo impiegato dall'operatore della Centrale unica regionale del 112, che ha preso in carico una chiamata telefonica di emergenza, per attivare tutti gli enti di soccorso necessari alla realizzazione di un intervento efficace. E si tratta di un tempo davvero breve, considerando l'ascolto dell'interlocutore e quindi l'indirizzo della telefonata all' ente o agli enti di soccorso specifici per affrontare l'emergenza segnalata.

«Il Sistema dell'emergenza del Lazio è un'eccellenza a livello nazionale ed europeo: i dati presentati in Regione lo confermano. Grazie al coordinamento del Numero unico europeo 112, i cittadini del Lazio riescono ad avere un intervento tempestivo ed efficace – ha commentato l'assessore Regimenti – Possiamo guardare con ottimismo al grande appuntamento del Giubileo 2025, quando avremo bisogno di tutta la capacità e la professionalità degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine e degli enti che si occupano del soccorso per gestire il grande afflusso di pellegrini. Roma e il Lazio sapranno vincere anche questa sfida».

Il presidente della Regione Francesco Rocca ha definito il Numero unico per le emergenze nel Lazio «un sistema straordinario, fatto di persone competenti in ogni ambito e di una rete di volontariato che si mette in gioco ogni giorno». Rocca ha sottolineato, poi, che il 112 laziale è il piú grande d'Italia, con due centrali operative con 50 addetti l'una, un servizio di interpreti per 16 lingue straniere, e ha annunciato che è in predisposizione un concorso per assumere altri 40 operatori.