Hanno sfondato la vetrata e svuotato tutti gli scaffali, a terra solo qualche pacchetto di sigarette e qualche "Gratta e vinci" caduti durante la fuga.

È successo alle 4.37 al "White Bar", bar tabacchi lungo la Casilina a Colfelice. A fare l'amara scoperta il titolare Mirko Tudino al momento dell'apertura.

La ricostruzione

Tutto è accaduto davvero in pochissimi minuti.

Nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza si vedono tre uomini incappucciati che, dopo aver sfondato una delle vetrate d'ingresso, si sono introdotti nel locale arraffando il più possibile. Si sono fiondati sulla cassa e sugli scaffali contenenti sigarette e "Gratta e vinci".

È stata portata via anche la macchinetta cambia monete vicino alle slot machine.

Una volta preso il malloppo i tre sono scappati via con una macchina che li attendeva all'esterno.

Da un primo calcolo il bottino si aggira intorno ai 10.000 euro. Infatti, proprio nella giornata di lunedì c'era stato lo scarico di "Gratta e vinci" e sigarette in vista dei giorni di festa.

Tanta l'amarezza da parte del titolare, già vittima di un furto cinque anni fa nella vecchia attività a pochi metri da quella attuale.

Le indagini

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del comandante Bartolo Taglietti.

I rilievi tecnici sono stati effettuati dai militari del nucleo operativo: nessun aspetto è stato tralasciato.

I militari hanno anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell'attività.