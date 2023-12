Ancora cinghiali che girano indisturbati per le strade di Frosinone. Questa volta un'intera famiglia è stata avvistata nella parte alta della città, lungo via Petrarca. Soprattutto vicino alle abitazioni. Diversi i residenti che, nel tentativo di raggiungere la propria auto, si sono trovati davanti ai cinghiali. Per poi rifugiarsi di nuovo in casa. Cresce la paura.