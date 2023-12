Infortunio sul lavoro in un'azienda di Ferentino, nella zona industriale. Ferito agli arti inferiori un quarantanovenne di Ceccano rimasto bloccato tra due blocchi di cemento mentre effettuava dei lavori. Sul posto il personale medico che ha disposto per l'operaio il trasferimento in una struttura ospedaliera della capitale, per il quale è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale dello Spresal e i carabinieri.