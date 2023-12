I carabinieri della Stazione di Labico hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino georgiano di 31 anni, residente a Roma, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di furto aggravato in un supermercato.

I militari, ricevuta la segnalazione al 112 da parte del titolare del supermercato, che ha notato l'uomo girare tra gli scaffali con fare anomalo, si sono tempestivamente recati sul posto controllando il trentunenne all'uscita con numerose bottiglie di superalcolici asportate poco prima ed hanno proceduto all'arresto.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di rinvenire l'intera refurtiva che ammonta a circa 400 euro, restituita al titolare dell'attività.

Il 31enne in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata, innanzi al Tribunale di Velletri, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Colleferro.