Roberto e Mattia Toson restano in cella. Così ha deciso la Corte di Cassazione, che però ha annullato l'ordinanza del Riesame, rinviando al tribunale della Libertà di Roma il dispositivo di carcerazione che dovrà essere riscritto. In sostanza, il Riesame dovrà ulteriormente motivare il provvedimento, in ordine agli indizi di colpevolezza che hanno portato padre e figlio, accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, dietro le sbarre. Questa decisione si accavalla solo temporaneamente con il rito immediato che partirà il 2 febbraio. Ricordiamo anche che la difesa dei Toson ha chiesto il giudizio abbreviato, con derubricazione del reato ascritto a Roberto e Mattia. La decisione verrà assunta l'11 gennaio.