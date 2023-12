Il Comune è pronto ad assumere tre nuovi elementi che andranno a rimpolpare l'organico della Polizia municipale, guidata dal comandante Nicola Bucciarelli.

L'Amministrazione Cianfrocca sta così dando seguito alle disposizioni relative alla programmazione triennale 2023-25 del fabbisogno del personale e al Piano annuale 2023, che prevede l'assunzione di tre unità a tempo pieno e indeterminato con il profilo di agente di Polizia locale.

Il Comune ha attinto alla graduatoria del Comune di Sora, stilata dopo l'espletamento del concorso bandito in quella città nel 2022.

Le tre nuove unità, risultate idonee ma non vincitrici di concorso, sono Valeria Mattacchione, Valentina Grillandini e Francesco D'Aguanno, che entreranno in servizio alla firma del contratto.