Occorrerà attendere la giornata di domani, mercoledì 20, per conoscere l'esito della sentenza della Cassazione sulla richiesta di scarcerazione di Roberto e Mattia Toson. I legali dei due, accusati di aver ucciso Thomas Bricca, avevano presentato ricorso dopo che il tribunale del Riesame aveva già respinto la richiesta nello scorso agosto.

La giornata odierna è trascorsa in attesa di una notizia che, con tutta probabilità, arriverà soltanto nella mattinata di domani. Sono ore di trepidazione e ansia tra i familiari del diciannovenne, morto a seguito della sparatoria in via Liberio. I parenti di Thomas si aspettano che venga nuovamente confermata la custodia cautelare e che tutti coloro che hanno avuto una parte nella vicenda paghino per le loro responsabilità.