Semina il panico al pronto soccorso. Un uomo, in evidente stato di agitazione, che pretendeva di essere visitato è andato su tutte le furie. Armato di estintore ha danneggiato i locali dell'accettazione del pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato l'uomo, ora in osservazione. Si stanno valutando i provvedimenti da adottare.

«Esprimiamo solidarietà e vicinanza agli operatori del pronto soccorso ove è presente peraltro la videosorvegljanza e la vigilanza - ha detto il commissario straordinario dell'Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti - Un ringraziamento a tutti gli operatori per la professionalità con la quale hanno saputo gestire la criticità».

La condanna dei sindacati

«Ancora una volta oggi si è consumato l'ennesimo episodio di violenza all'interno del pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone che ha determinato ingenti danni e paura nei cittadini e negli operatori». Così in una nota la Cgil e la Fp Cgil di Frosinone Latina. Questo episodio «dimostra quanto la sicurezza nei pronto soccorso sia un problema serio e complesso, che pertanto richiede un impegno collettivo per prevenirla e affrontarla, garantendo la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti e preservando l'integrità dei servizi di emergenza - prosegue la nota - La salubrità e la sicurezza di tutti i pronto soccorso della Asl di Frosinone devono essere messi come obiettivo primario dalla nuova direzione strategica aziendale. È urgente attivare tutte le misure necessarie per far operare in sicurezza i lavoratori. La Cgil e la Fp Cgil di Frosinone Latina esprimono la propria solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno assistito al delirio odierno. La direzione strategica della Asl di Frosinone deve fare di tutto affinché non avvengano più questi eventi. Da quello che ci risulta solo per una caso fortuito non sono stati coinvolti gli operatori del pronto soccorso di Frosinone. Non è assolutamente accettabile mettere a rischio la propria vita mentre si aiuta a salvarne altre. Di concerto con le istituzioni, prefettura e questura, bisogna intervenire per prevenire questi incidenti. Non possiamo più aspettare, c'è bisogno di soluzioni immediate e tangibili a tutela dei cittadini e di chi vi opera».

Vetri distrutti, personale aggredito, terrore tra i pazienti. «Quanto accaduto è l'ennesimo episodio registrato nelle strutture ospedaliere della provincia di Frosinone – aggiungono il segretario generale Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il segretario aziendale Cisl Fp Frosinone Francesco Proia – Ormai quotidianamente gli operatori sanitari sono costretti a vivere una situazione di forte pericolo per la propria incolumità. Aggressioni che sono all'ordine del giorno e che stanno vivendo una escalation di sempre maggiore violenza. Quanto accaduto oggi pomeriggio è gravissimo. Una situazione di altissimo pericolo per il personale sanitario e di grande terrore per le molte persone che erano presenti in quel momento in reparto. Fortunatamente si è evitato il peggio, ma è arrivato il momento che la direzione dell'Azienda sanitaria si assuma le proprie responsabilità e intervenga. Nella struttura è presente un punto di sicurezza attivo dalle 8 alle 14, è inaccettabile che venga garantita la sicurezza di operatori e pazienti solo in "orari d'ufficio". La situazione è fuori controllo ed è necessario intervenire subito, senza indugi. La stagione delle parole è finita, è necessario che la dirigenza si assuma le proprie responsabilità. Come organizzazione sindacale non rimarremo a guardare e torneremo, ancora una volta, a chiedere un incontro urgente per pianificare azioni necessarie, e non più rinviabile, per la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pazienti».