Colpito da un cavallo, trauma cranico per un sessantatreenne di Arpino, trasportato con un'ambulanza all'ospedale "Santissima Trinità" di Sora. È successo oggi pomeriggio in località Sant'Amasio ad Arpino, lungo la strada che da Casalvieri conduce a Santopadre. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo fosse intento a spostare alcuni cavalli, presenti sulla strada, dalla carreggiata in un terreno vicino quando è stato colpito alla testa.