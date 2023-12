Misure di sicurezza rafforzate in occasione di Frosinone-Juventus vista anche la contemporaneità con il sabato prima di Natale. È quanto emerso nella riunione di ieri in prefettura, alla presenza dei responsabili di questura, carabinieri, guardia di finanza, polizia stradale, vigili urbani e polizia provinciale. Tra gli argomenti trattati, in vista di un Natale sicuro nelle città e sulle strade, si è parlato anche del prossimo incontro di calcio. Un incontro che richiamerà a Frosinoen tantissima gente, anche d afuori regione con lo stadio che sarà tutto esaurito (ieri, infatti, gli ultimi biglietti a disposizione sono stati venduti in pochissimi minuti).

Dall'inizio del campionato è la seconda big, dopo il Napoli, che viene a giocare allo Stirpe e questo richiederà un'attenzione in più. I servizi saranno rafforzati per prevenire ogni comportamento non regolamentare, reprimere qualsiasi atto di violenza ed evitare che possano circolare biglietti falsi. Esaurito anche il settore ospiti con tifosi della Juventus che, presumibilmente, arriveranno da tutta Italia, compresi gli appassionati residenti in provincia di Frosinone e nelle province vicine. E questo, come con le altre grandi del campionato, sarà un fattore da tenere presente.

Accesso allo stadio e deflusso saranno particolarmente controllati anche perché il match, che si disputerà alle 12.30, coinciderà anche con le ultime uscite dello shopping natalizio (una replica o quasi del Frosinone-Milan, il giorno di Santo Stefano di qualche anno fa). Prevedibile un impatto forte sulla mobilità cittadina, sulla Monti Lepini, ma non solo. Per questo sarà impiegato un numero di pattuglie supplementare non solo di polizia, carabinieri e guardia di finanza, ma anche di vigili urbani e polizia provinciale, questi ultimi con numeri praticamente raddoppiati rispetto a una normale partita.

«È importante che per i giorni dal Natale fino a Capodanno vangano individuate adeguate misure di vigilanza finalizzate a introdurre un piano straordinario di controllo del territorio, legato anche agli eventi e alle manifestazioni in programma in questo periodo. Si sono stabiliti perciò servizi di ordine e sicurezza pubblica mirati atti a garantire e tutelare i cittadini, automobilisti e non», ha commentato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini, presente all'incontro per l'amministrazione provinciale.