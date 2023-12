Concluse le attività di restyling della rotatoria in zona De Matthaeis. Nei giorni scorsi, la struttura è stata dotata di pannelli amovibili in plastica riciclata, subendo inoltre una riduzione del diametro per permettere comunque una maggiore fluidificazione della circolazione veicolare.

Sulla rotatoria sono state, inoltre, messe a dimora piante (sulla bordatura) ed essenze arboree (centrali). La struttura spartitraffico è stata collocata in maniera provvisoria in vista della rivisitazione della mobilità dell'intera area.

Le operazioni di abbellimento e decoro della rotatoria provvisoria sono state condotte congiuntamente dagli assessorati alla polizia locale di Maria Rosaria Rotondi e all'ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia, su indicazione del sindaco Riccardo Mastrangeli. «I lavori sull'area di De Matthaeis, con l'interessamento del consigliere Sergio Crescenzi che voglio ringraziare personalmente – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – rispondono all'esigenza di continuare a investire nella manutenzione di strade, marciapiedi e arredo urbano, implementando sicurezza e decoro a beneficio dell'intera collettività».

Cura dei beni comuni e valorizzazione «del nostro patrimonio verde – ha proseguito il vicesindaco Scaccia – sono gli elementi necessari per rendere la nostra città sempre più bella e più pulita. L'ufficio comunale ambiente lavora in stretta sinergia con tutti gli assessorati, a beneficio della collettività».

«Il personale addetto sta anche provvedendo all'installazione dell'apposita cartellonistica integrativa – ha spiegato l'assessore Rotondi – per dare massimo risalto alle zone che è possibile raggiungere mediante la circolazione veicolare facoltativa rispetto a quella che richiede la convergenza obbligatoria sulle rotatorie di De Matthaeis».