L'incubo dei furti e dei ladri nelle case angoscia in questo periodo natalizio molte famiglie del territorio, come pure a Ferentino e nelle città e nei paesi limitrofi. Proprio a Ferentino domenica sera si è sfiorato il peggio. Nella circostanza è andata male a una gang di ladri. Erano in tre e uno di essi ha rischiato il linciaggio, prima di finire in manette. Erano entrati in un'abitazione nel quartiere Roana pronti a svaligiarla, ma non avevano fatto i conti con i proprietari.

Poco più tardi il fatto curioso. Un parente del nucleo preso di mira, ha postato sulla propria pagina Facebook la notizia dell'arresto, con tanto di foto dell'uomo arrestato e ammanettato dai carabinieri. Il post è diventato virale nell'arco di pochissimo tempo, seguito da decine di commenti e lodi per avere bloccato uno dei malviventi assicurato alla giustizia. Una sorta di linciaggio social ai danni di quest'ultimo, tanta è l'indignazione e la paura dei cittadini, che hanno utilizzato la tastiera per sfogare tutti i loro sentimenti più rabbiosi. I messaggi postati manifestano comprensibilmente il rancore della gente, la quale oltre che preoccupata da simili eventi criminali, chiede giustizia e che i ladri restino in carcere e siano messi nelle condizioni di non nuocere più.

In situazioni del genere, quando l'esasperazione è arrivata ogni oltre limite e quando i ladri vengono sorpresi in casa, come è accaduto in questo caso, tutto potrebbe succedere, perfino l'irreparabile. E c'è anche la possibilità di un linciaggio, sia fisico sia mediatico. I tre, come anticipato, sono stati trovati all'interno dell'abitazione, due sono riusciti a fuggire, ma il terzo è stato bloccato dal padrone di casa e da un suo familiare. Sono stati immediatamente chiamati i carabinieri e mentre l'ospite inatteso era stato immobilizzato, è piombata sul posto una pattuglia.

Il ladro è stato quindi ammanettato e trasferito prima in camera di sicurezza e ieri mattina direttamente in carcere a Frosinone. Si tratta di un pregiudicato del capoluogo, R.F., quarantacinquenne già noto alle forze dell'ordine. È stato arrestato per tentato furto aggravato. Ora si cercano i suoi due complici che risultano in fuga. Ieri mattina, sempre attraverso i social, altri cittadini di Ferentino avvisavano della presenza di ladri in casa, in pieno giorno, nella zona di Fresine, però la notizia non è stata confermata dalle forze dell'ordine.