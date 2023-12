Paura all'istituto superiore "Tulliano" di Arpino. Le classi sono state evacuate nonostante l'allarme adesso sia rientrato. «È tutto ok - ha commentato il vicesindaco Massimo Sera - Sono intervenuti i vigili del fuoco per dei fumi che uscivano dall'ambiente dove è posizionata la caldaia. Ho allertato subito un tecnico della Provincia di Frosinone e la ditta per le manutenzioni ha tranquillizzato tutti che erano vapori provenienti dai tubi di riscaldamento. Alla fine i ragazzi sono rientrati in classe».