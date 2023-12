Ci siamo. Nella giornata di oggi la Corte di Cassazione si pronuncerà sul ricorso presentato dai legali di Roberto e Mattia Toson per la loro scarcerazione. Come è noto, Umberto Pappadia e Angelo Testa, gli avvocati di padre e figlio, accusati di essere gli assassini di Thomas Bricca, si sono giocati quest'ultima "carta" per farli uscire di prigione, dove si trovano dal 18 luglio scorso: dopo un primo periodo trascorso a Civitavecchia, Roberto è rinchiuso nel penitenziario di Velletri mentre Mattia è a Rebibbia. Si è giunti a questo "step" dopo che la prima sezione del tribunale del Riesame di Roma aveva rigettato, il 3 agosto scorso, la richiesta di scarcerazione avanzata sempre da Pappadia e Testa.

Il 16 settembre erano uscite le motivazioni di tale decisione: circa 60 pagine con le quali il collegio del tribunale della libertà, presieduto dal giudice Cinzia Parasporo, aveva confermato l'esigenza cautelare dietro le sbarre in ragione della gravità dei fatti, della capacità di usare le armi da parte dei due arrestati e per il pericolo di reiterazione del reato, in quanto il vero "obiettivo" dell'agguato di via Liberio, il 20enne di origini marocchine Omar Haoudi, era ancora in pericolo.

Una ricostruzione sempre osteggiata dal duo difensivo dei Toson, per il quale si sarebbe in assenza di prove solide e schiacchianti. In più, sono state contestate alcune testimonianze, tra cui quella - fondamentale - dell'ex fidanzata di Mattia; senza dimenticare che è stata domandata una perizia antropometrica per stabilire l'altezza del killer, poiché secondo la difesa chi ha sparato sarebbe stato alto 1 metro e 65 centimetri, mentre lo stesso Mattia è alto 1 metro e 90 centimetri. Tutti elementi che hanno portato Testa e Pappadia a proseguire sulla strada dei ricorsi.

Dunque, oggi sapremo se la Cassazione ribadirà il valore del'impianto accusatorio dell'ordinanza cautelare, già accettato dal Riesame, oppure se i Toson torneranno liberi dopo 154 giorni di detenzione.

L'attesa nella casa di Thomas

Nella famiglia di Thomas Bricca si guarda, ovviamente, con una certa trepidazione agli esiti della giornata odierna. La madre e lo zio del ragazzo ucciso, Federica e Lorenzo Sabellico hanno voluto rilasciare una breve dichiarazione alla vigilia dell'udienza: «Siamo fiduciosi, ma cauti, nella convinzione che la giustizia farà il suo corso. Continueremo a ripetere che chi ci ha strappato il cuore, deve rimanere in cella e che tutti coloro che hanno avuto una parte in questa tragica vicenda paghino per le loro responsabilità. Intanto, ci conforta il grande cuore degli alatrensi e di quanti stanno accogliendo con grande spirito di vicinanza e solidarietà le iniziative che stiamo portando avanti con l'associazione "L'albero di Thomas". Un grazie veramente a tutti». Parola adesso ai magistrati della Cassazione.