Siglato l'accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini del Lazio tra le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil e la Regione, dopo la sottoscrizione dell'intesa dello scorso ottobre. Il documento prevede, dal 1° gennaio 2025, l'eliminazione dell'addizionale dell'1,60% per i redditi fino a 35.000 euro, attraverso l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28.000 euro e in forma di riduzione fra i 28.000 e i 35.000 euro. A tal fine entro il 15 aprile 2024 la Regione adeguerà la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie, che attualmente è pari a 100 milioni di euro.

Come spiega il segretario generale regionale della Cisl Enrico Coppotelli, i cittadini con redditi fino a 35.000 euro, quindi, anziché pagare il 3,33% di addizionale regionale all'Irpef pagheranno l'1,73%, che è il minimo previsto dalla legge. «Questo è un risultato importante frutto della nostra azione e della nostra responsabilità - ha sottolineato Coppotelli - che ha permesso di raggiungere un accordo considerando che la Regione Lazio, nella legge di bilancio del 2023, non aveva rifinanziato il fondo. È un primo passo per sostenere il potere d'acquisto e il reddito delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati del nostro territorio».

Ma Coppotelli guarda anche oltre: «Ora il confronto proseguirà sul bilancio per dare risposta anche agli altri temi che abbiamo sollevato, a partire dal potenziamento del servizio sanitario regionale e dalle politiche sociali, dal rifinanziamento della legge per l'invecchiamento attivo e dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa intesa conferma come solo con il senso di responsabilità, da parte di tutti - ha concluso Coppotelli - si può arrivare a ottenere benefici concreti per rispondere alle necessità dei cittadini, a partire proprio dalle fasce più deboli».

L'assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini, ringraziando le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo ha dichiarato: «Si tratta di un ulteriore sforzo economico, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal presidente Francesco Rocca, dalla giunta e dai consiglieri di maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia».

A esprimere soddisfazione anche il presidente della commissione Bilancio, Marco Bertucci. «La firma sull'accordo sulla riduzione della pressione fiscale è la conferma che il percorso della nostra amministrazione regionale segue con fermezza la via del dialogo e della collaborazione - ha detto - fondamentali per dare risposte ai cittadini in un periodo così complicato. È il frutto del lavoro dell'intera amministrazione regionale, del presidente Rocca e dell'assessore Righini, che stiamo portando avanti in commissione Bilancio fin dal principio del nostro mandato, con un dialogo sempre rispettoso e proficuo tra maggioranza e opposizione, cruciale per il risultato ottenuto. È certamente uno sforzo economico ulteriore per le casse regionali ma rappresenta un atto dovuto verso chi ha più bisogno, che oggi anche grazie a questa operazione, può guardare al futuro con maggiore positività».