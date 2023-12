Viaggi da dimenticare. Tra ritardi, treni soppressi, cancellazioni, servizi sostitutivi non all'altezza, la nuova stagione per i pendolari ciociari è da incubo. Mai come in questo periodo si susseguono inconvenienti e disagi, tanto da scatenare l'ira di chi quotidianamente per lavoro, studio o per necessità percorre la tratta Cassino-Roma sui binari.

Un argomento, quello delle peripezie dei pendolari ciociari, sollevato ora anche dalla consigliera regionale Sara Battisti. L'esponente del Pd spiega: «Nel corso della discussione della manovra finanziaria della Regione Lazio, ho presentato un emendamento, purtroppo respinto dalla maggioranza Rocca, per ristori economici ai pendolari della tratta Cassino-Frosinone -Roma che stanno subendo quotidianamente disagi davvero non più sopportabili».

Da qui l'affondo della consigliera Dem: «Se la destra non riesce a dare risposte immediate ad una situazione che vede ogni giorno cancellazione di corse, ritardi sempre più consistenti, mancanza di mezzi di sostituzione, allora si proceda, in via emergenziale, al ristoro di abbonamenti e biglietti».

Secondo Battisti, «occuparsi dei disagi dei pendolari deve essere una priorità per il Lazio. Ho più volte chiesto spiegazioni, interrogando in consiglio l'assessore ai trasporti Ghera e in audizione nell'apposita commissione il presidente Mitrano, sul repentino arretramento della qualità dei servizi. Per adesso nessuna risposta».

La consigliera di opposizione annuncia che «ripresenterò l'emendamento sui ristori in aula, per l'approvazione del bilancio. Spero ci si possa confrontare e dare risposte a chi, ogni giorno, ha difficoltà a raggiungere luoghi di studio e di lavoro».

In precedenza, Ilaria Fontana, deputata e coordinatrice provinciale dei Cinque Stelle di Frosinone ad annunciare un'interrogazione al ministro dei Trasporti.

«I disagi che i pendolari della Roma-Cassino hanno subito negli ultimi mesi non hanno precedenti - aveva detto Fontana - Guasti, ritardi, treni che si fermano in alcuni casi per un'ora al freddo. Non possiamo restare a guardare. È necessario un interessamento serio e concreto di tutti i livelli istituzionali coinvolti, dalla Regione al ministero. Il movimento si sta attivando per fare pressione con tutti gli strumenti utili in Regione sulla Giunta Rocca che ha la principale competenza sulla tratta Roma-Cassino ma abbiamo ritenuto di portare quella che è una vera e propria piaga per il territorio anche sul tavolo del ministero dei Trasporti».