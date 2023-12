Il capoluogo oltre ad avere il tasso di motorizzazione più alto d'Italia si trova ad avere un parco auto piuttosto datato. E le macchine a basse emissioni faticano a trovare spazio. Secondo i dati dell'Istat, diffusi con l'ultimo report "Ambiente urbano" a Frosinone città il 68% dei veicoli è stato immatricolato da otto o più anni, contro il 65% di Latina e Viterbo o il 62% di Roma. Solo Rieti fa peggio con il 69%. Nell'Italia del Nord sono pochi i capoluoghi che superando la quota del 60%. Nel Centro-Nord spicca solo Fermo (69%), mentre nell'Italia meridionale ci sono molte realtà che superano il 70% con Trani all'80%. La media italiana è del 63,6% con il Nord al 58,3%, il Centro al 60,9% e il Mezzogiorno al 72,9%.

Tornando ai dati di Frosinone, aggiornati al 2022, appena il 3,6% delle auto ha meno di un anno di vita, il 12,1% è stato immatricolato da 1 a 3 anni e il 16,4% ha tra i 4 e i 7 anni. Negli altri capoluoghi del Lazio solo Roma supera il 4% di auto nuove, nella fascia 1-3 anni se Roma ha il 14,5% e Rieti il 10,5% le altre sono intorno al 12%. Per quanto riguarda la fascia dai 4 ai 7 anni il primato è sempre di Roma con il 19%, con i restanti capoluoghi tra il 17 e il 18% tranne proprio Frosinone.

Andando a ritroso nel tempo, nel 2017 le auto nuove a Frosinone erano il 5,3%, un dato rimasto costante per un altro paio di anni, per poi scendere al 3,6% già nel 2020, salvo risalire al 3,8% l'anno dopo. Per le auto immatricolate tra 1 e 3 anni, Frosinone era al 12,6% sei anni fa, quindi un incremento del dato percentuale al 13,7%, al 14% quindi al 14,7% nel triennio 2018-19-20 prima del nuovo calo. Passando ai mezzi un po' più datati, quelli immatricolati tra 4 e 7 anni, il capoluogo ciociaro nel 2017 era al 15,3%, poi due punti percentuali in meno l'anno successivo, quindi 12,6% nel 2019 e 13,7% nel 2020, 15,1% nel 2021 e ora 16,4%. A dimostrazione di come le auto più datate stiamo crescendo con il passare degli anni. Il ricambio stenta a decollare. Del resto nel 2017 i due terzi delle auto avevano più di otto anni, percentuale salita al 67,8% e al 68,1% nei due anni successivi. Numeri poi rimasti stabili al 68% e al 67,8% dal 2021 al 2022.

L'Istat conferma, come già emerso nelle classifiche sulla qualità della vita, che la città di Frosinone ha il tasso di motorizzazione più alto d'Italia con 829 veicoli ogni 1.00 abitanti. In Italia sopra quota 800 ci sono solo L'Aquila e Isernia (815), Vibo Valentia (808), Catania e Potenza (801). La media in Italia è di 637, peraltro, in risalita con punte di 708 nelle Isole e un minimo di 581 nel Nord-Ovest.

Nonostante numeri già di per sè elevati, a Frosinone il tasso di motorizzazione è in costante aumento, con gli ultimi quattro anni trascorsi oltre quota 800 (809, 819, 817 e 829). Resta basso a Frosinone, invece, il tasso di motorizzazione per i motocicli con 100, per la prima volta in tripla cifra, ma ben al di sotto della media nazionale di 145.

Le auto dei frusinati sono alimentate nel 39% dei casi a benzina, nel 45,2% a gasolio e nel 15,8% si tratta di veicoli a basse emissioni. Nel 2017, le auto a benzina erano il 43,1%, quelle a gasolio il 47,7% mentre quelle a basse emissioni erano ancora al di sotto del 10%, soglia superata solo due anni dopo. Per ogni mille auto circolanti a Frosinone, 36,4 sono ibride, 4,6 sono elettriche e 117 sono a gas e bi-fuel. Le elettriche hanno superato quota 3 per la prima volta nel 2021, le ibride erano 11,8 su 1.000 nel 2020. Da quel momento la crescita è stata esponenziale con 23,9 e 36,4 nei ventiquattro mesi successivi.

Nel 2022, tre auto su dieci a Frosinone erano Euro 3 o meno, il 23,6% Euro 4, il 15,6% Euro 5, il 30,1% Euro 6 e il 23% Euro 5 o 6 a gasolio. Cinque anni prima le Euro 3 erano ancora il 41,2%, le Euro 4 il 27,9%, le Euro 5 il 17,6%, le Euro 6 il 13,3% e le Euro 5 o 6 a gasolio il 18,9%. Sono 1.021 i veicoli circolanti nel capoluogo ciociaro ogni chilometro quadrato di superficie comunale, un dato che, nel 2020, ha raggiunto anche quota 1.024. In Italia solo 37 capoluoghi superano i 1.000, la media in Italia è di 780 con i due estremi rappresentati da 578 a Mezzogiorno a 1.715 a Nord-Ovest. Nel Lazio solo Roma con 1.797 ha una dato superiore, visto che Latina è a 436, Rieti a 215 e Viterbo a 170.