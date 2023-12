La chiesa madre di San Giorgio a Liri ha accolto ieri pomeriggio il feretro di Claudio Ercolano per l'estremo saluto alla terra prima della tumulazione nel cimitero comunale. Iscritto all'albo dei Giornalisti del Lazio dal 1990, firma storica del quotidiano "Ciociaria Oggi", Claudio Ercolano dagli anni Sessanta è stato anche impiegato nella scuola come direttore amministrativo. Segretario indimenticato e apprezzatissimo dell'istituto comprensivo di San Giorgio a Liri, ha partecipato ai cambiamenti della scuola. Tifoso del Toro e appassionato del calcio locale, legatissimo al suo paese, San Giorgio a Liri, a cui ha dedicato il libro "San Giorgio a Liri dalle radici al XIX secolo", insieme ad Adriano Mattia. Negli anni Ottanta si è impegnato per la costituzione della Banda musicale cittadina.

C'è un'immagine che mi accompagna da quando, ieri, ho appreso la notizia: la sua scrivania piena di notizie appuntate sui fogli, il telefono, il computer, e il vocabolario. Claudio conosceva benissimo la lingua italiana e sapeva giocare con metafore e figure analogiche, eppure consultava il vocabolario. A dimostrazione dell'attenzione, della cura, che metteva nel trattare una notizia, nel riportarla, per amore della verità.

Nei suoi articoli non mancavano mai dotte citazioni latine, le sue espressioni indimenticabili, come la ciceroniana "filippica". L'altra immagine che tutti noi serbiamo è il suo sguardo acuto, concentrato, con cui ci guardava negli occhi quando parlavamo, perché ogni incontro con Claudio aveva valore, lasciava buoni sentimenti. Negli ultimi anni era dedito agli adorati nipotini, non disdegnava lunghe passeggiate e chiacchierate con gli amici. Se n'è andato circondato dall'affetto della famiglia, dei suoi figli e della cara moglie Rita.