La disparità di genere è un problema molto sentito soprattutto in ambito lavorativo. In linea generale, infatti, le donne risultano meno occupate rispetto agli uomini. A rappresentare un'eccezione, però, i dati sull'occupazione nelle amministrazioni locali. Secondo una ricerca di Openpolis, che riporta i dati Istat relativi agli ultimi aggiornamenti del censimento permanente delle istituzioni pubbliche, le donne assunte all'interno della pubblica amministrazione comunale sono oltre la metà. Per la precisione il personale femminile nei Comuni rappresenta il 57%.

Bisogna ricordare che, trattandosi di soggetti pubblici, l'equilibrio di genere nell'ambito delle amministrazioni locali è garantito dalla legge. Per lavorare all'interno di tali enti, infatti, è necessario superare un concorso pubblico e sono le norme stesse che regolamentano la stesura dei bandi a indicare i relativi canoni.

«Un esempio è rappresentato dall'equilibrio di genere, come regolamentato dalle recenti modifiche del decreto del presidente della repubblica 487/1994 – si legge nello studio – Questi cambiamenti sono contenuti all'interno del decreto legge 36/2022, un provvedimento contestuale alla riforma della pubblica amministrazione prevista dal Pnrr. Stando alle nuove norme, il bando deve indicare per ciascuna delle qualifiche la rappresentanza dei generi nell'amministrazione che lo indice. Se la differenza tra uomini e donne è superiore al 30%, l'appartenenza al genere meno presente nell'ente costituisce titolo di preferenza in caso di parità di punteggio».

All'interno dei Comuni, dunque, la presenza femminile è leggermente maggiore rispetto a quella maschile. Si tratta, però, di un dato che varia tra le diverse amministrazioni, con zone in cui l'incidenza è maggiore rispetto ad altre.

La ricerca pubblicata da Openpolis sottolinea, infatti, che considerando solo i capoluoghi, quelli in cui risultano assunte più donne in termini percentuali si trovano tutti in Emilia-Romagna: Bologna (76%), Forlì e Reggio nell'Emilia (74%), Parma e Modena (73%). Un'incidenza particolarmente alta anche per la capitale (70%). Minore incidenza del personale femminile nei Comuni di Caserta (32%), Cosenza (31%) e Salerno (29%). Lo studio evidenzia poi, che fascia d'età con più occupate è quella tra i 50 e i 59 anni, che rappresenta quasi il 24% del totale dei lavoratori. Gli uomini della stessa età pesano invece per il 15,3% del personale.

In provincia di Frosinone i Comuni in cui l'incidenza delle lavoratrici rispetto al totale del personale impiegato è pari o superiore al 50% sono trenta, quelli con un'incidenza inferiore al 50% sono sessanta, mentre uno risulta non censito (Acquafondata).

Tra le città ciociare con il maggior numero di residenti, ad avere la percenutale maggiore di donne impiegate nell'ambito del Comune è Alatri, con il 62%, seguono Sora, con il 58%, Frosinone, che ha un'incidenza di personale femminile del 55%, Ceccano, al 39% e Cassino al 34%.

Se si considera la classifica generale, comprendendo dunque anche i centri più piccoli, occupano i primi dieci posti, con la maggiore incidenza di lavoratrici rispetto al personale di sesso maschile Trivigliano (80%), Vicalvi (80%), Falvaterra (73%) Vico nel Lazio (73%), Pignataro Interamna (71%), Supino (70%), Villa Santo Stefano (68%), Coreno Ausonio (67%), Fontechiari (67%) e Arce (65%).

In coda, occupano invece le ultime cinque posizioni Villa Santa Lucia (11%), Pofi (9%), Broccostella, Castelnuovo Parano, e Terelle fermi sullo zero.

È comunque importante considerare la dimensione dei comuni, in quando è presumibile che in quelli più piccoli il numero dei lavoratori nell'ambito dell'amministrazione in termini assoluti sia comunque tendenzialmente basso.