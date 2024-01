La qualità delle istituzioni pubbliche ci consegna un'Italia divisa a metà. Con un Nord virtuoso e un Sud che arranca. E, nella classifica nazionale, Frosinone è settantaquattresima, ma fa meglio delle altre province dle Lazio, Roma esclusa.

Un dato da leggere insieme al fatto che l'eccessiva proliferazione delle norme in Italia penalizza imprese e cittadini. A dirlo è la Cgia di Mestre che stima per l'Italia 160.000 norme, di cui 71.000 nazionali e le rimanenti 89.000 promulgate dalle Regioni e dagli enti locali. «Un groviglio legislativo che è 10 volte superiore al numero complessivo, pari a 15.500, di provvedimenti di legge presenti in Francia (7.000), in Germania (5.500) e nel Regno Unito (3.000)».

L'ufficio studi della Cgia di Mestre sostiene che «il cattivo funzionamento della macchina pubblica provoca degli oneri in capo alle imprese molto pesanti. Secondo alcune stime, nell'anno precedente all'avvento del Covid l'espletamento delle procedure amministrative richieste dalle istituzioni pubbliche al sistema delle imprese italiane ha sottratto a queste ultime ben 550 ore di lavoro ad un costo complessivo pari a 103 miliardi di euro, di cui 80 sulle spalle delle Pmi e 23 su quelle delle grandi imprese». Ma non solo, «oltre a essere tantissime e in molti casi in contraddizione tra loro, queste leggi sono tendenzialmente scritte male e incomprensibili ai più, per cui applicarle è molto difficile».

Secondo l'Ufficio studi della Cgia, «bisogna diminuire le norme presenti. Altresì, è necessario che queste leggi siano scritte meglio, cancellando le sovrapposizioni esistenti tra i vari livelli di governo, bandendo il burocratese e imponendo, in particolar modo, un monitoraggio periodico sugli effetti che queste producono».

Alcuni studi - sostiene l'associazione - dimostrano «che in Italia la produttività media del lavoro delle imprese private è più elevata nelle zone con un'amministrazione pubblica più efficiente».

La Cgia si è basata sull'indice ("Institutional quality index") che misura la qualità delle istituzioni pubbliche presenti in Italia dal quale emerge un Paese spaccato a metà: «Se i livelli di eccellenza più elevati della nostra pubblica amministrazione a livello territoriale si concentrano prevalentemente al Nord, quelli più modesti, invece, si trovano al Sud». Da qui emerge che i territori più virtuosi sono Trento, Trieste e Treviso e poi Gorizia, Firenze, Venezia, Pordenone e Mantova. In coda Catania, Trapani, Caltanissetta, Crotone e Vibo Valentia, l'ultima. In questa classifica Frosinone è settantaquattresima, con cinque posizioni in più in un anno. Peggio, nel Lazio, fanno Viterbo, 76°, che pure si migliora di otto, Rieti, 81°, Latina, 82°. Roma, invece, è 59°.