Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari in casa per mettere a segno il colpo. Si sono intrufolati furtivamente raggiungendo il balcone al secondo piano. Una volta all'interno hanno fatto razzia di oro e denaro.

Ladri acrobati in azione venerdì sera a Ferentino. Presa di mira un'abitazione, in località San Nicola.

La ricostruzione

Quando hanno fatto rientro a casa hanno subito capito che qualcuno durante la loro assenza gli aveva fatto "visita". Le stanze erano a soqquadro; armadi e cassetti aperti. All'appello mancavano soldi e soprattutto oggetti in oro. I banditi in azione sono entrati nell'abitazione nella zona di San Nicola passando da un balcone, al secondo piano della struttura.

Con il bottino trafugato si sono poi dileguati, prima del rientro nell'abitazione dei proprietari. Quello dell'altro ieri sera è solo uno degli ultimi colpi registrati sul territorio nelle ultime settimane. Non si esclude che ad agire possa essere la stessa banda.

La collaborazione

Ricordiamo anche quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni, in modo da risalire agli autori dei furti e a recuperare la refurtiva.

In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.