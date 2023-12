Le raffiche di vento forti di questi giorni hanno causato numerosi disagi. Tra i vari danni causati ci sono quelli alla scuola elementare "Giacomo De Matthaeis". Il vento ha scoperchiato il tetto, facendo letteralmente volare la guaina isolante che copriva la copertura.

Dopo la segnalazione del danno, sul posto si sono immediatamente recati gli operai della ditta incaricata delle manutenzioni, coordinati in prima persona dall'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Angelo Retrosi, considerato che gli uffici comunali erano chiusi. Il primo intervento è stato finalizzato a tamponare parzialmente il problema, per evitare che eventuale acqua piovana potesse cadere nell'edificio.

Dopodiché, nei prossimi giorni, si procederà a riparare in maniera più completa il tetto, ponendo una nuova guaina isolante a protezione della copertura e dell'intero edificio. Tutto per evitare infiltrazioni d'acqua con conseguenti ammaloramenti delle strutture