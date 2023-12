Incuria e disagio per la scuola Armellini. Una condizione reiterata di criticità e problemi sollevati in primis da molti genitori e di cui si fa portavoce la consigliera comunale della compagine Adesso Boville, Stefania Venditti.

«Gli istituti scolastici devono essere un'eccellenza per il territorio, purtroppo a livelli di infrastrutture Boville non può fare proprio questo vanto. Lo stabile dell'Armellini, che ospita le scuole secondarie di primo grado, presenta gravi problemi che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In primis, a causa di un impianto idrico fatiscente, la palestra ad uso degli studenti subisce episodi di allagamento tali da compromettere un uso regolare e sicuro. Spesso si deve provvedere alla buona per contenere i danni, a partire da secchi posti per raccogliere le perdite d'acqua. La palestra è stata oggetto di intervento da parte del comune circa un anno e mezzo fa ma, stando alle condizioni attuali, va dedotto che nulla è stato fatto per l'impianto idraulico.

Anche nelle aule il problema non è diverso; in prossimità dell'impianto di riscaldamento, vengono sistemati contenitori improvvisati per non lasciare che l'acqua si disperda sul pavimento. Inoltre, in un'aula utilizzata regolarmente per svolgere lezione, manca del tutto una porta che permetta alla classe di svolgere le attività con il giusto silenzio.

Sono questi gli elementi di sicurezza che vogliamo garantire nei nostri plessi? Mi preme poi sottolineare che questi problemi sono presenti già dall'avvio dell'anno scolastico e per questo sono state molte le segnalazioni perché il problema venisse risolto. Nonostante questo, nessun intervento e nessuna risposta da chi di dovere. Non migliorano le condizioni della scala esterna a servizio del polo della scuola dell'infanzia ancora del plesso Armellini, che sta letteralmente cadendo a pezzi come ben dimostrano le immagini.

Una situazione ovviamente pericolosa per i bambini». L'esortazione ad intervenire mossa dalla consigliera. «La manutenzione ordinaria delle strutture scolastiche è un dovere del comune, una priorità a cui un ente non può e non deve sottrarsi specie se il problema viene segnalato ripetutamente. Non è accettabile avere una palestra e aule con perdite