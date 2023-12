Tragico incidente poco fa sulla statale Casilina, in località Osteria della Fontana, ad Anagni. Un camion con due persone a bordo si è scontrato con una Smart su cui viaggiava una donna. I passeggeri del mezzo pesante avrebbero riportato ferite non gravi, mentre per la donna alla guida dell'utilitaria è stato richiesto l'intervento di un elicottero dell'Ares che è atterrato poco lontano. Purtroppo, però, per la donna non c'è stato niente da fare. Dalle prime informazioni trapelate si tratterebbe di una cittadina di nazionalità straniera. Sul posto, insieme alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e i carabinieri forestali.