Ha preso il via il corteo per esprimere vicinanza alle popolazioni in guerra. La marcia della pace di Sora è partita da piazza Vittorio De Sica e sta percorrendo il tratto cittadino per arrivare in piazza Santa Restituta. Ad aprire la manifestazione le parole del vescovo Gerardo Antonazzo. A ringraziare i partecipanti che hanno sfidato il forte vento pur di manifestare a favore della pace il presidente del "comitato per la pace", Luciano Conte. Tante le associazioni presenti, le scuole, i sindacati, laici e cattolici. Il popolo della pace in marcia. Presidi di sicurezza in apertura e chiusura corteo.