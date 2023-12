Sarà l'avvocato Eugenia De Cesaris a rappresentare il Comune di Alatri nel procedimento giudiziario contro Mattia e Roberto Toson, accusati di aver ucciso Thomas Bricca, deceduto dopo la sparatoria del 30 gennaio scorso in via Liberio.

Seguendo le indicazioni già date dal sindaco Maurizio Cianfrocca, a distanza di pochi giorni dal tragico evento, l'ente pubblico si costituirà parte civile nel corso di un'udienza predibattimentale, secondo quanto disposto dalla recente riforma introdotta dalla legge Cartabia, se dovesse essere confermato il rito immediato chiesto dalla procura.

Chi è Eugenia De Cesaris

Cinquantuno anni, alatrense, avvocato penalista, civilista, esperta in diritto tributario e contabile, Eugenia De Cesaris viene da una lunga tradizione di studi legali. Avvocato è anche suo fratello, Igino, e avvocato, soprattutto, è stato il padre, Piermaria De Cesaris, che ha fatto la storia del foro frusinate, già presidente dell'Ordine degli avvocati di Frosinone e al quale è intitolata la scuola forense del Coa di Frosinone, istituita al fine di adempiere l'obbligo di soddisfare la formazione dei giovani praticanti.

Le prossime tre date

La scelta operata dall'amministrazione comunale, ufficializzata tramite una delibera di giunta, precede un trittico di date che è fondamentale nell'iter giudiziario.

Date che sono 19 dicembre, 11 gennaio e 2 febbraio.

La prima è a stretto giro: martedì prossimo, la Corte di Cassazione dovrà decidere sul ricorso presentato dai legali dei Toson, gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, per la scarcerazione di padre e figlio. In precedenza, il tribunale del Riesame aveva negato la libertà ai Toson, sottolineandone la pericolosità sociale e il rischio di reiterare il reato.

Testa e Pappadia hanno invitato la Cassazione a valutare se ci sia stata un'omessa motivazione sulla richiesta della difesa di concedere ai due Toson i domiciliari, sostenendo che ci sia la mancanza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli accusati.

La seconda data è quella di giovedì 11 gennaio: la giudice per le indagini preliminari, Fiammetta Palmieri, deciderà se accettare o meno la richiesta di rito abbreviato per i Toson, richiesta avanzata sempre da Testa e Pappadia.

La strategia è quella di giungere alla derubricazione del reato, passando dall'accusa di omicidio premeditato pluriaggravato in omicidio preterintenzionale senza la premeditazione.

Un contesto più "leggero" che scongiurerebbe, per i Toson, il rischio dell'ergastolo quale pena massima. Nel caso in cui venisse accolta tale richiesta, non si potrà celebrare il processo in Corte d'Assise.

La terza e ultima data è quella di venerdì 2 febbraio.

È il giorno in cui, salvo cambiamenti, dovrebbe iniziare il processo con il giudizio immediato per Roberto e Mattia Toson e con il capo d'accusa più pesante.

A chiedere il processo in Assise con questo rito, che "salta" l'udienza preliminare, è stata la procura della Repubblica di Frosinone.

Il sostituto procuratore Rossella Ricca ha ritenuto di avere indizi e fonti di prova inconfutabili che consentano di by-passare il "filtro" del Gup.