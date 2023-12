Tutto pronto alla scuola Riccardo Gulia di Sora. Open day dell'istituto comprensivo Sora 2 in programma per domani, sabato 16 dicembre. L'incontro si terrà alle 9.30 presso il palazzo ex Baronio con la visita della scuola e visita virtuale dei plessi. Alle ore 9.45 previsti i saluti della dirigente scolastica Maddalena Cioci e a seguire la presentazione dei docenti. Alle ore 10.15 al via i laboratori di arte, scienza, bodypercussion, teatro, psicomotricità e motoria, profumi, Erasmus ed Etwinning.

Alle ore 12.30 coro Gospel per salutare quanti interverranno. La preside Cioci accoglierà con entusiasmo le famiglie mostrando con orgoglio, oltre all'offerta formativa dell'intero istituto, un murale realizzato nelle ultime settimane che sarà in continuo aggiornamento: indicate infatti, con le rispettive bandiere collocate, le mete che la scuola ha raggiunto in questi anni di Erasmus. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ic2sora.edu.it.