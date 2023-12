Serena stordita e lasciata tramortita anche per mezz'ora, poi l'asfissia. Non solo. Serena non si sarebbe difesa. Sono gli unici due punti su cui i due professori messi ieri a confronto nella quarta udienza per il processo Mollicone sono risultati concordi. Una udienza tecnica complessa, quella che ha avuto luogo nella Corte d'assise d'appello di Roma, con l'escussione del medico legale Giorgio Bolino - consulente della difesa dei Mottola - messo a confronto con la professoressa Cristina Cattaneo del Labanof, già in aula nell'udienza precedente. Ascoltata in collegamento dall'Australia anche l'entomologa forense Paola Magni.

Sin dalle prime battute dell'udienza è apparso chiaro il tenore del confronto: di altissimo profilo - gli esperti hanno usato "forchette temporali" e ricostruzioni legate al ciclo vitale delle larve sui vestiti di Serena, oltre a parametri ben noti a medici legali e tecnici del settore - ma molto contrastato. Forte la discussione sull'orario della morte. Per il professor Bolino Serena sarebbe morta tra le 24 e le 36 ore prima dell'esame esterno sul corpo avvenuto il 3 giugno intorno alle 17 del pomeriggio. Secondo l'ipotesi dell'accusa, invece, la giovane sarebbe stata uccisa in caserma lo stesso giorno della scomparsa, ovvero il 1 giugno.

Ma il professor Bolino affronta anche un altro passaggio: Serena «non aveva segni di colluttazione e nemmeno segni di afferramento o sollevamento». Per il medico legale Serena non sbatte la testa contro la porta, considerata invece dalla procura l'arma del delitto. Quella riscontrata sul cranio della vittima sarebbe stata una "frattura composta": a supporto della sua analisi, ha affermato, anche l'assenza di ferite e lesioni accessorie. «Serena non ha urtato contro un corpo piatto - afferma Bolino - Se la ragazza avesse urtato contro la porta avremmo trovato lesioni cutanee e alla mandibola. Inoltre le tre fratture che aveva erano composte. Se si fosse scontrata con la porta, la frattura sarebbe stata scomposta».

La morte sarebbe avvenuta per asfissia, prosegue, nel momento in cui la vittima era tramortita, forse a causa dello scotch che le ha bloccato le vie aeree.

Proprio l'orario della morte, insieme al luogo del delitto e all'arma restano i tre tasselli fondamentali anche delle motivazioni della sentenza di primo grado, che ricordiamo ha assolto con formula piena l'ex maresciallo Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco insieme ai due ufficiali Suprano e Quatrale.

Nelle conclusioni della Corte d'assise di Cassino, Serena sarebbe morta «tra le 5.30 del 2 giugno 2001, andando a ritroso fino alle 22.30-20.30 del 1° giugno e non oltre». Spostando dunque l'orario in avanti rispetto alle ipotesi dell'accusa. «Un range temporale che collima fra l'altro ponendosi in via mediana con il range di epoca della morte individuato dai medici legali sentiti in dibattimento (in primo grado, ndr) sulla base dei dati tanatologici presentati dal cadavere in sede di sopralluogo e poi di esame esterno (24-36 ore per i professori Bolino e Potenza; 24-48 per Cattaneo e Regimenti)» avevano spiegato ancora i giudici di primo grado. Proprio questa valutazione ha occupato buona parte del confronto tra i medici legali intervenuti, ognuno fermo sulle proprie posizioni.

Si torna in aula giovedì prossimo, per l'escussione della dottoressa Pilli, del professor Lavorino e di altri consulenti.