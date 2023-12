Audi RS3 sospetta a Castelliri nel mirino delle telecamere. Controlli a tappeto, ma continuano i furti. Nei giorni scorsi i malviventi si sono intrufolati in due appartamenti di via Muraglione: aperta anche la cassaforte e sottratti soldi e preziosi. Indagano le forze dell'ordine. Intanto i residenti di via Spica inquadrano l'auto che gira per Castelliri ormai da settimane e postano sui social i video. Pioggia di commenti. Le famiglie non riescono a dormire più in tranquillità.