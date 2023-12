Giovane entra in un bar e inizia ad inveire contro i clienti armato di roncola. È successo nel pomeriggio in un locale sulla Casilina a Ferentino. Il trentaquattrenne ha discusso con i clienti del bar minacciandoli con l'attrezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il ragazzo. Soccorso e portato in ospedale dai sanitari del 118.