Cambiano regia e location per il Presepe vivente.

Lo storico gruppo che , dal 1999 (salvo le parentesi dovute al Covid-19), cura la manifestazione, ha deciso di prendersi quella che si chiama una pausa di riflessione, rinunciando ad allestire le scene. Alla base di tutto, dei problemi organizzativi, che hanno suggerito lo stop di un anno: «Una decisione sofferta che prendiamo come spunto affinché dal prossimo anno si possa dare alla nostra città e a tutti i visitatori un Presepe Vivente con nuove idee e soprattutto in grado di arrivare al cuore di tutti».

Di fronte a questo problema, l'assessorato alla cultura ha optato per una manifestazione simile, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco.

Si chiama "Nativity" e si svolgerà domani, il giorno di Natale (dalle ore 17.30 alle ore 20), nel tratto viario che da Porta San Pietro conduce a Porta San Francesco, con la rappresentazione della Natività in piazza Rosa.

Parteciperanno alle scene Daniele Incitti, Federica De Palma, Luca Cicuzza, Massimo Galante, Valerio Germani e la Legio Alatrensis.