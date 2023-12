Ancora un avvistamento di cinghiali a passeggio per le strade della città. Questa volta ci troviamo nel quartiere Scalo, a Frosinone, dove il cinghiale è stato trovato a passeggio, poco fa, lungo corso Lazio in cerca di cibo. Immortalato dagli automobilisti increduli che si sono trovati a passare in quel momento. Preoccupati i tanti residenti della zona con il cinghiale a spasso vicino alle abitazioni.