È morto l'ex direttore del carcere di Frosinone Luigi Lupo Ruggiero.

Ieri l'addio al dirigente, 79 anni, nella chiesa del Sacro Cuore dove tanti ex colleghi hanno voluto partecipare il proprio cordoglio alla famiglia. Il direttore è morto mercoledì all'ospedale Columbus a Roma e sarà sepolto nel cimitero di Torre Annunziata, dove era nato il 12 maggio del 1944.

Lupo Ruggiero, insignito con l'onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica, ha attraversato tante stagioni, da quella degli anni bui del terrorismo fino ad arrivare al trasferimento del penitenziario dalla vecchia di sede di piazza Risorgimento all'attuale struttura di via Cerreto.

«Arrivai nel 1979 a Frosinone da direttore - ricordava Lupo Ruggiero in una vecchia intervista a Ciociaria Oggi - Rimasi 29 anni a dirigere prima il carcere di sopra quindi quello sulla Casilina».

C'era già quando un commando di brigatisti fece evadere Cesare Battisti, il leader dei Proletari armati per il comunismo, protagonista poi di una lunga latitanza in Francia, Messico e Brasile fino alla cattura in Bolivia e all'estradizione in Italia dove ora sta scontando la condanna all'ergastolo, insieme a un camorrista.

«Ricordo la giornata: fu piena di pericolo anche per la famiglia. I miei figli piccoletti giocavano nel piazzale e si erano ritirati poco prima», ricordava ancora il direttore quell'episodio rimasto indelebile nella storia del carcere di piazza Risorgimento. Era il 4 ottobre del 1981 ad agire un commando armato di tredici persone. «Avevo chiesto di rinforzare la portineria: era lì il punto debole. Non fu un'azione per liberare Battisti. Più che altro fu un'azione eclatante. Di solito il direttore è un bersaglio in questi casi, ma per me non ci fu nessuna nota negativa. Avevo chiesto tante misure, ma al momento non c'erano risorse», raccontava Lupo Ruggiero.