Nell'inchiesta su ztl e videosorveglianza al Comune di Frosinone arriva anche la sentenza di appello sulla «mamma di tutte le opportunità». Così, infatti, della gara della ztl si parlava in un'intercettazione telefonica tra due indagati captata dai carabinieri. I magistrati di secondo grado, nelle scorse settimane, si sono pronunciati sul caso "Occhio vigile" con una riforma parziale della sentenza del tribunale di Frosinone del 21 maggio 2021. A ricorrere in appello erano stati l'ex comandante dei vigili urbani di Frosinone, Francesco Delvino, nel frattempo deceduto, Giuseppe Federici e la società Fgs srl.

Per l'unico capo d'imputazione rimasto in piedi, l'associazione per delinquere, i giudici della terza sezione penale della Corte d'appello di Roma hanno dichiarato non doversi procedere per Delvino «essendo il reato estinto per morte dell'imputato». In primo grado era stata stabilita una condanna a tre anni. Quindi, è stata rideterminata, al ribasso, la sanzione pecuniaria inflitta alla società Fgs di Azzano San Paolo (Bg) in 51.600 euro (dagli originari 77.400 euro del primo grado). Infine è stato dichiarato inammissible l'appello proposto da Giuseppe Federici, il titolare della Fgs. Il tribunale ha dichiarato poi esecutiva la sentenza nei confronti di quest'ultimo.

Ora i difensori, avvocati Gianfranco Brancato e Alessandro Barbieri, attenderanno di leggere le motivazioni della sentenza e poi proporranno ricorso per Cassazione con l'obiettivo di ottenere un'assoluzione nel merito per Delvino e Federici e per la Fgs. Il Comune di Frosinone, dal canto suo, è costituito parte civile con l'avvocato Vincenzo Galassi.

L'inchiesta era partita nel febbraio del 2011 a seguito di un'informativa trasmessa dai carabinieri di Napoli, che indagavano su altro, ai colleghi di Frosinone. Così, nel mirino della procura frusinate erano finiti i progetti per l'installazione delle telecamere di sorveglianza in città e per l'istituzione della ztl con relativa gestione del servizio di riscossione per le contravvenzioni elevate ai trasgressori. L'accusa si basava su intercettazioni telefoniche e ambientali, documentazioni fotografiche e sequestri. Sotto accusa erano finiti incarichi di consulenza, il bando di gara, l'aggiudicazione alla Fgs e il collaudo delle telecamere. L'inchiesta, portata avanti anche per corruzione, nella fase preliminare, ha registrato tre patteggiamenti e una condanna in abbreviato.

Sulla stessa vicenda, sempre quest'anno, si è pronunciata la Corte dei Conti con il deposito delle motivazioni della sentenza. Era stata stabilita una condanna a 67.900 euro a carico dell'allora comandante della polizia locale, così determinata, come si legge nelle motivazioni, in 1.900 euro per il «danno da tangente», in 40.000 euro per il «danno da disservizio» e in 26.000 euro per il «danno alla concorrenza».

La conclusione della Corte era nel senso «di ritenere ampiamente provato e documentato» il danno in considerazione del fatto che «da tali comportamenti fraudolenti sia derivato sia il danno da tangente, sia il danno da disservizio, sia il danno alla concorrenza». Anche in questo caso il contenzioso procederà poi nella fase di appello.